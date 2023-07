Napoli | non ci sono più le pettorine di Spalletti Novità su Lozano

In versione Tropico ci porta nel suo mondo: mare,, le sensazioni dell'estate e un beat che ... Brano a dimensione estate mabanale! CoCo - Luchè - Geeno - Voto 6,50 - La dimensione urban del ...Seè chiaro, Rudi Garcia lo ribadisce: " Osimhen vuole restare a". Un pensiero semplice espresso sabato scorso in conferenza stampa e rafforzato anche al termine della prima uscita stagionale,......Balogun Sommer Morata Trubin De Gea MILAN Chukwueze Musah Chukwueze Taremi Djaló Morata... la trattativa per abbassare la clausola da 6 milioni con il Bayern Monacoha fatto progressi. ...In scena all’Arena Gabbiano vi saranno gli autori Diego Tancredi ed Elisa Ridolfi, il primo come voce narrante, la seconda per i racconti, ed entrambi per il canto, accompagnati da Riccardo Bertozzini ...Gleidy Ottavis, in arte Blu Doll, l’inlfuencer tifosa del Napoli, diventa la protagonista di un fumetto, in uscita con 2.500 copie tra due giorni. Un’idea di Alessio Chiaiese che, dopo ...