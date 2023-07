Napoli in prima pagina su Le Monde | Manfredi | «Diamo fastidio perché siamo diventati meta turistica internazionale»

Ritiro di Dimaro, allenamento mattutino sotto il diluvio per ildi Rudi Garcia La Società Sportiva Calcioieri è scesa in campo per laamichevole stagionale: gli azzurri hanno ...In particolare, in data 18 luglio 2023, i militari della Compagnia di Casalnuovo dihanno eseguito unamisura cautelare, consistente nel divieto di esercitare l'attività di impresa, nei ......internazionale cheabbia mai partorito, Antonio De Curtis , in arte Totò. In un'atmosfera surreale, lo spettacolo racconta le vicissitudini che l'attore partenopeo ha dovuto affrontare...

Napoli-Anaune Val di Non 6-1, rivivi la diretta della prima vittoria stagionale Corriere dello Sport

Ultime dal ritiro degli azzurri a Dimaro. Con l'arrivo di Garcia, intanto, c'è stato un cambiamento evidente in allenamento ...Un progetto realizzato a San Giorgio a Cremano, dedicato a Massimo Troisi; un altro, ispirato alla Sibilla cumana, proveniente da Bacoli. Due delle cinque barche allegoriche che, nella notte del ...