Napoli | fatta per Caprile del Bari | gli ultimi documenti

...si tratterebbe di un adeguamento non in linea con la richiesta di mercato da duecento milioni...sono i più alti insieme a quello di Osimhen e "tagliarli" significherebbe per ilnon ......si tratterebbe di un adeguamento non in linea con la richiesta di mercato da duecento milioni... Per avere una via di uscita, senza ulteriori contrattazioni con il. Una clausola che il club ...... Pisa, l'Università Statale di Milano, Firenze, Palermo, Torino, Bari e la Federico II di. ... seguito dal Politecnico di Torino (91,5), entrambi con punteggi superiori agli atenei statali...Il futuro del nigeriano non preoccupa il tecnico: "Amo vedere contento Victor, disputerà una grande stagione. Pronti a difendere lo scudetto" ...La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si concentra su Luciano Spalletti e sulla vita dell'ex allenatore del Napoli a due mesi dalla vittoria dello scudetto. L'allenatore, si legge, si aggira tr ...