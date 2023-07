Napoli | assist di Garcia a Osimhen | ' Vuole restare'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Se non è chiaro, Rudilo ribadisce: "". Un pensiero semplice espresso sabato scorso in conferenza stampa e rafforzato anche al termine della prima uscita ...

Il chiodo fisso dei tifosi è il destino del nigeriano - presente a bordocampo durante il test amichevole - che sembra sempre più nitido dopo le nuove dichiarazioni dell'allenatore del: " ...Il Milan batte 7 - 0 il Lumenzzane, con doppiodi Pulisic e rete di Romero, mentre ilne fa 6 all'Anaune: di Politano il primo gol stagionale. Vince anche il Verona. Goleada dell'...... con la maglia della Juventus, sessantanove gol e ventitréha vestito la maglia bianconera ... ora, a Gonzalo Higuain che ha vestito la maglia della Juventus; arrivato dal, è stato accolto ...Il futuro del nigeriano non preoccupa il tecnico: "Amo vedere contento Victor, disputerà una grande stagione. Pronti a difendere lo scudetto" ...Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta: premi per oltre 300.000€! Per giocare subito CLICCA QUI ...