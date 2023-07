Myrta Merlino dichiara guerra la Rai | quella pesantissima richiesta a Mediaset

(Di venerdì 21 luglio 2023)inizia col botto. Dopo aver annunciato il suo arrivo in, proprio su Canale 5 al posto di Barbara d'Urso, la conduttrice potrebbe anticipare Alberto Matano. Insomma, il Biscione avrebbe deciso di prendere in contropiede il competitor, la Rai. E così - riferisce Giuseppe Candela su Dagospia - gira voce che il contenitore pomeridiano di Canale 5 potrebbe debuttare già lunedì 4 settembre per provare a fidelizzare, giocando d'anticipo su La Vita in Diretta il cui ritorno è previsto per l'11 settembre. Laa quel punto sfiderebbe l'amica Nunzia De Girolamo, alla guida di Estate in Diretta con Gianluca Semprini. Intanto fa ancora discutere la scelta di Pier Silvio Berlusconi di mettere alla porta la d'Urso. Dietro la decisione, ha comunque precisato la stessa, ...

L'arrivo dia Pomeriggio 5 è una delle grandi novità della nuova stagione di Mediaset, la giornalista così come è successo a Barbara d'Urso se la dovrà vedere con Alberto Matano e La Vita in ......debutta sull'ammiraglia Mediaset già il 4 settembre Svelato il motivo Il portale Dagospia.it , dopo aver annunciato in anteprima di essere venuto a conoscenza che la conduttrice ex ...Ormai la notizia è più che risaputa:prenderà il posto di Barbara D'Urso al timone di Pomeriggio 5 . Dopo l'improvvisa cacciata della conduttrice da Mediaset, il suo programma più famoso è stato affidato ad una new entry ...

Myrta Merlino, pesante rivelazione su Marco Tardelli: "C'erano case e figli..." Liberoquotidiano.it

Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda di Pomeriggio 5 con la conduzione di Myrta Merlino per tentare uno smacco a Alberto Matano.Secondo alcune indiscrezioni, Myrta Merlino starebbe pensando di anticipare la messa in onda di Pomeriggio 5 per vincere la concorrenza de La Vita in Diretta.