My Home My Destiny | anticipazioni dell’episodio 10 in onda venerdì 21 luglio 2023

Nuovo appuntamento oggi giovedì 20 luglio 2023 , con la soap turca MyMy. Nella puntata odierna Sakira cerca in tutti i modi di convincere Zeynep di aver preso la giusta decisone e che Mehdi è l'uomo giusto per lei. Zeynep, però, non ne è convinta. Ecco il ...Su Canale5 Beautiful conquista 2.734.000 spettatori (23.4%), Terra Amara 2.671.000 spettatori (24.7%), La Promessa 2.075.000 spettatori (22.3%), MyMy1.701.000 spettatori (20.2%)...Le Anticipazioni della puntata di Mymyin onda il 21 luglio 2023 , alle ore 15.45 su Canale5 , ci rivelano che Zeynep tornerà a casa dei suoi suoceri dopo aver lasciato tutti i suoi soldi e la carta di credito a casa dei ...

Replica My Home My Destiny in streaming, puntata del 20 luglio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny dicono che Benal decide di tenere il figlio che aspetta da Mehdi grazie a Zeynep ...