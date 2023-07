Musica altissima nel locale | la vendetta del parroco | le campane suonano per 5 minuti in piena notte Messaggio ricevuto

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una sfida a colpi di decibel alti che non ha certamente fatto piacere agli abitanti dell'Antella, una frazione di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze . Nelladi ieri, infatti, i rintocchi ...

... la vendetta del parroco Secondo quanto riferito da QuiAntella, il parroco ha commentato così il suo gesto che ha svegliato di soprassalto più di un cittadino: 'Erano ore che laera. ...'Erano ore che laera. E non è la prima volta che accade', ha detto il parroco. 'Nessuno è contro il locale, le feste e la, ma ci vuole rispetto e buon senso. Ieri notte si è ...... perché si guardi a questa disciplina come forma, anche nella formazione dei giovani". ... Laricorda i ritmi dei Velvet Underground ed è stata scritta da Dean and Britta per 'Most ...

“Musica del locale troppo alta”, il parroco suona le campane nella ... LA NAZIONE

E così don Moreno ha risposto con una “scampanata” poco dopo le 23. Parroco suona le campane contro la musica troppo alta Come spiegano i quotidiani locali, i rintocchi delle campane sono durati ...Una sfida a colpi di decibel alti che non ha certamente fatto piacere agli abitanti dell'Antella, una frazione di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Nella notte di ieri, infatti, ...