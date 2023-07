Musetti-Ruud domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Bastad 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lorenzose la vedrà contro Caspernella semifinale dell’ATP 250 di(Svezia), torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina scandinava. Il carrarino, dopo la vittoria al tie-break decisivo negli ottavi contro il connazionale Matteo Arnaldi, ha avuto bisogno di altri tre set ai quarti per avere ragione dell’ostico qualificato austriaco Filip Misolic. Dovrà alzare il livello per provare a fermare l’impeto del top cinque norvegese, trionfatore da queste parti due anni fa. Il finalista in carica del Roland Garros, inoltre, ha risolto in maniera agevole i suoi primi due impegni in terra svedese. Ne sanno qualcosa il russo Alexander Shevchenko e l’austriaco Sebastian Ofner. Partirà favorito anche contro. Quest’ultimo proverà a raggiungere la sua prima finale in ...

Dovrà sfidare chi vincerà nel match tra il norvegese Casper e l'austriaco Sebastian Ofner (Fotogramma/Ipa) Lorenzo approda in semifinale nel torneo Atp di Bastad, in Svezia. Il 21enne di Carrara, n.16 del ranking e 3 del seeding, si è imposto nei quarti sull'austriaco Filip Misolic, n.139 del ranking. Match più ostico del previsto per l'azzurro che comunque ottiene la seconda semifinale dell'anno. Affronterà Casper o Sebastian Ofner. Sono serviti tre set a Lorenzo per sbrogliare la pratica Filip Misolic, numero 139 ATP e proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ai danni di Carlos Alcaraz, ma la concorrenza è in ogni caso di primo livello: da Casper, che in questi tornei negli ultimi anni ha fatto molto bene.

