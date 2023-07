Muore mentre lavora nel cantiere dell’Alta velocità | l’Irpinia piange un 62enne

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn operaiodella provincia di Avellino è morto questo pomeriggio in un incidente sul lavoro in unsulla strada statale 90 tra Orsara di Puglia e Troia, in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori l’uomo stavando su una gru quando si sarebbe staccato un perno che avrebbe colpito in pieno la cabina in cui si trovava l’operaio. I suoi colleghi hanno richiesto l’intervento del 118. La vittima è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia dove le sue condizioni sono state giudicate gravissime. Nonostante il tentativo dei medici l’operaio è morto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri e i tecnici dello Spesal. L'articolo proviene da ...

Individuato e raggiunto in località Caiada, i soccorritori hanno iniziato a prestargli le prime cure, ma,sopraggiungeva l'equipe medica, le condizioni del 67enne si sono improvvisamente ...Un sedicenne è morto a Castrovillari dopo essersi schiantato contro un palo della luce a bordo della sua moto. Il ragazzo, ieri sera,transitava su via del Cerviero, nelle vicinanze del Tribunale, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della moto 125 sulla quale era in sella ed ha sbandato finendo contro un ...Messo in contatto telefonico con i soccorritori, l'uomo aveva descritto la strada bianca che aveva raggiunto e, intuito il luogo, una squadra è partita con il fuoristrada,decollava l'...

Cagliari: neonato muore mentre la mamma lo sta allattando, la tragedia in piazza. Disposta autopsia Fanpage.it

Un turista veneziano di 67 anni non era rientrato e aveva spiegato al cellulare di sentirsi poco bene. Rianimato a lungo, non ce l’ha fatta ...Ancora una tragedia in provincia di Foggia. Un uomo di 60 anni, mentre si trovava in un'azienda agricola di Torremaggiore, è deceduto in un incidente sul lavoro. La vittima, stando alle primissime inf ...