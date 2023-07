Muore lavorando la terra Terribile incidente agricolo Straziato dalla motozappa

La vittima è un settantaseienne di Lugnano, la tragedia si è consumata in un'area di proprietà. Sul luogo della disgrazia una squadra dei vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri ...Minervino di Lecce,operaio schacciato tra due camion. Come riporta 'Norba Online', la ... la vittima si trovava in via Kennedy presso il cantiere nel quale stavaal rifacimento del ...L'uomo sarebbe stato travolto dalla motozappa mentre stavaun terreno di sua proprietà. I militari dell'Arma hanno immediatamente comunicato la tragedia alla Procura della Repubblica di ...

Jesi, operaio 75enne muore per malore nel cantiere Amazon in Vallesina Sky Tg24

“La destra sta rompendo le regole per occupare militarmente la tv di Stato. Ai miei tempi c’era il pluralismo. Oggi invece decapitano chiunque non la pensi come loro. Rai3 non esiste più. Io e Schlein ...La vittima è un settantaseienne di Lugnano, la tragedia si è consumata in un’area di proprietà. Sul luogo della disgrazia una squadra dei vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri .