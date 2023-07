Morte di Andrea Purgatori | due persone indagate

(Di venerdì 21 luglio 2023) La prossima settimana incarico per l’autopsia. Intanto si sta procedendo all’acquisizione delle cartelle cliniche nelle strutture che hanno avuto in cura il giornalista Duesono state iscritte nel registro degli indagati nel fascicolo aperto in procura a Roma sulladiin seguito all’esposto presentato dalla famiglia del giornalista. Si tratta di dueche operano in una struttura di diagnostica. Intanto la prossima settimana i pm della capitale titolare dell’indagine in cui si procede per l’ipotesi di omicidio colposo conferiranno l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia mentre si sta procedendo all’acquisizione delle cartelle cliniche nelle strutture che hanno avuto in cura il giornalista scomparso mercoledì scorso. Nell’esposto depositato a piazzale ...

...cliniche nelle strutture che hanno avuto in cura il giornalista Fotogramma Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nel fascicolo aperto in procura a Roma sulladi...Leggi AnchePurgatori, la Procura di Roma apre un'inchiesta sullaGli inquirenti stanno acquisendo, affidando l'attività ai carabinieri del Nas, tutto il materiale, comprese le cartelle cliniche, ...Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nel procedimento aperto dalla Procura di Roma sulladel giornalistaPurgatori , in seguito alla denuncia presentata dai familiari. L'accusa . Le indagini . Nessun commento dalla famiglia Purgatori . L'accusa. Nei confronti dei due indagati,...

Denuncia della famiglia del giornalista Andrea Purgatori dopo la morte: "Diagnosi e cure sbagliate" Virgilio Notizie

La procura di Roma ha aperto un'indagine ed ha iscritto nel registro degli indagati due persone che lavorano in una struttura diagnostica della capitale ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...