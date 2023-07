Morte di Andrea Purgatori | due medici indagati per omicidio colposo

Domani 22 luglio è stata disposta l'autopsia per ladel giornalistaPurgatori. La Procura di Roma, infatti, ha aperto un fascicolo su denuncia dei familiari del giornalista lanciando sospetti sulle cure a cui era stato sottoposto dopo che ...... c'è da stabilire la causa delladi Roberto, se per una malformazione congenita o per il ... non riesco a credere che il m io principino sia volato via', dice disperato papà. Sotto choc l'...Il direttore di TgLa7, Enrico Mentana, parla a Metropolis diPurgatori, dopo che la procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sua: 'I famigliari avanzano un dubbio ed è giusto che si faccia chiarezza. Ma noi, che pure lo abbiamo conosciuto, ...

Morte Andrea Purgatori, due indagati per omicidio colposo dalla Procura di Roma Sky Tg24

Il regista e amico, con cui ha scritto e realizzato quattro film tra cui Il muro di gommae Fortapasc dedicati al giornalismo indipendente: «La gente lo fermava per strada per ringraziarlo. Non mollava ...Morte Andrea Purgatori, sono due gli indagati per omicidio colposo. Le indagini, a capo della Procura di Roma, sono scattate a seguito della denuncia dei familiari.