Morte Andrea Purgatori | due indagati per omicidio colposo dalla Procura di Roma

(Di venerdì 21 luglio 2023) Due persone di una struttura diagnostica in cui era stato curato il giornalista, scomparso alo scorso 19 luglio “dopo una breve fulminante malattia”, sono state iscritte nel registro degli. Tutto è partitodenuncia dei suoi familiari, presentata alladella Capitale: il capo di accusa è quello diera affetto da un tumore ai polmoni, a cui si erano aggiunti alcuni problemi cerebrali. Proprio su quest’ultima patologia si sta concentrando il lavoro degli investigatori. I parenti del giornalista sospettano che ci sia stato qualche errore nella diagnosi della sua malattia e di conseguenza anche nelle cure. Qualche indizio potrebbe arrivare dai risultati dell’autopsia, ...

