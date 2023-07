E'Gobbi, moglie di Francesco De Gregori. La notizia - anticipata da Dagospia - è stata confermata all'Adnkronos dall'entourage del cantautore. A quanto si apprende, la donna, che aveva ...a 71 anni'Chicca' Gobbi, moglie di Francesco De Gregori. Le condizioni della donna sarebbero peggiorate negli ultimi giorni, dopo che da tempo era affetta da un male incurabile. Gobbi ...Gobbi, moglie di Francesco de Gregori, èoggi. La notizia è stata confermata all'Adnkronos dall'entourage del cantautore. A quanto si apprende, la donna, che aveva 71 anni, era ...

Morta Francesca Gobbi, moglie di Francesco De Gregori Corriere della Sera

Francesco De Gregori, è morta la moglie Alessandra Gobbi Negli anni marito e moglie hanno condiviso la passione per la musica. In diverse occasioni Francesca Gobbi ha partecipato ad alcune serate live ...Terribile lutto per Francesco De Gregori. Il noto artista ha detto addio a sua moglie: è morta Francesca Gobbi.