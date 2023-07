Morata in pole position ma l’Inter si ferma Altri due nomi valutati – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 luglio 2023)è alla ricerca del profilo perfetto per l’attacco. Il primo della lista èma la corsa dei nerazzurri allo spagnolo si arresta. Ecco glisecondo Sky Sport 24. ATTACCO – Idegli attaccanti che vengono accostati alin questa sessione di mercato sono numerosi. Primo fra tutti quello di Alvaro, al quale la dirigenza nerazzurra ha avanzato una prima offerta verbale. Pur essendo l’obiettivo prioritario, per lo spagnolonon ha ancora affondato il colpo. In Viale della Liberazione, dunque, potrebbero star lavorando perprofili. Come spiega Sky Sport 24, infatti, resta forteesse per Folarin Balogun, valutato 35 milioni di euro più bonus ...