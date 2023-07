Monza | la grandinata pazzesca ferma Palladino | allenamento sospeso

A Sesto è stata registrata una forte, mentre aun albero di via San Gottardo è caduto stremato dalle forti raffiche di vento. I tetti sono hanno perso diverse tegole indebolite dalle ...Una brutta sorpresa per ildi Raffaele Palladino . La formazione brianzola, in ritiro a Temù, località in provincia di Brescia, è stata costretta ad interrompere la seduta di allenamento di oggi a causa delle condizioni ...Allenamento interrotto stamani per ildi Raffaele Palladino, sorpreso da unapazzesca. Guarda il ...

Grandine e bomba d'acqua oggi, ecco dove Adnkronos

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Monza completamente a mollo. Dopo una giornata da dimenticare per Seregno e molti comuni della Brianza, nella serata di venerdì 21 luglio il maltempo si è abbattuto anche sul capoluogo ...