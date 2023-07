(Di venerdì 21 luglio 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. In occasione della Giornata Mondiale delriproponiamo un articolo del 2016 che indaga il rapporto tra noi e i nostri amici a quattro zampe. Tra verità e falsi miti

...è uno strumento potente di riflessione per avvicinare quante più persone possibili a questo... Inoltre ci sarà una premiazione da parte di The Luxury Art in favore deleroe della federazione '...La storia ha toccato molte persone e tante hanno espresso la volontà di adottare la ...Shayden però ricordava con il sorriso la famiglia di Ray perché il loro, mesi fa, era entrato ... Shayden ha fatto amicizia in tutto il: dalle Hawaii alla Cina, dall'Australia all'Inghilterra.

Mondo cane Vanity Fair Italia

Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...L’appuntamento con splendidi cani di tante razze è per sabato 22 luglio in piazza della Rinascita dalle ore 21, con ospiti speciali La Lima & La Raspa, noto duo cabarettistico. L’evento, che è giunto ...