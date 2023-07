Mondiali | Tuffi Pellacani quinta dai 3 metri | Bertocchi 12^ | oro Chen

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dominio della Cina nell'ultima gara del programma iridato, bronzo a Ware FUKUOKA (GIAPPONE) - Chiaraed Elena, in coppia bronzo nel sincro con pass per Parigi 2024 e con il biglietto "olimpico" in tasca anche per la gara individuale, chiudono rispettivamente al quinto posto e al