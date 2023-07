Mondiali tuffi | Pellacani quinta dai 3 metri | Bertocchi 12 a

(Di venerdì 21 luglio 2023) Chiaraha chiuso al quinto posto la finale dai 3aidiin corso a Fukuoka mentre l'altra azzurra in gara, Elena, si è classificata 12/a. La medaglia d'oro è ...

Chiara Pellacani ha chiuso al quinto posto la finale dai 3 metri aidiin corso a Fukuoka mentre l'altra azzurra in gara, Elena Bertocchi, si è classificata 12/a. La medaglia d'oro è stata vinta ancora una volta da un'atleta della Cina, Yiwen Chen (359. ...Piattaformisti stop Riccardo Giovannini e Andreas Larsen non vanno oltre le eliminatorie dalla piattaforma individuale aidi Fukuoka. I due azzurri chiudono al 31° e 33° posto ...La cinese Yiwen Chen ha vinto l'oro nella finale femminile del trampolino 3 m aidi Fukuoka 2023, in una gara che ha visto le azzurre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi chiudere rispettivamente al quinto e al dodicesimo posto. La cinese classe 1999 ha totalizzato 359.50, ...

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Chiara Pellacani ha chiuso al quinto posto la finale dai 3 metri ai Mondiali di tuffi in corso a Fukuoka mentre l'altra azzurra in gara, Elena Bertocchi, si è classificata 12/a ...Dopo l'oro nel sincro, Chen Yiwei e Chang Yani si dividono anche il primo ed il secondo gradino del podio nell'individuale dai tre metri ai Mondiali di Fukuoka. La Cina piazza un'altra doppietta e con ...