Mondiali pallanuoto | l' Italia batte 18 - 5 la Cina

L'Italia della pallanuoto vince anche l'ultima partita del suo girone ai Mondiali di Fukuoka: il Settebello allenato da Sandro Campagna batte la Cina 18 - 5 nella terza e ultima giornata del gruppo B. Dopo il 13 - 6 sulla Francia e il 24 - 6 al Canada, il Settebello si è imposto, per 18 - 5, anche sulla Cina, nell'ultimo incontro del gruppo B ai Mondiali di pallanuoto in corso a Fukuoka. Per l'Italia - che era già qualificata ai quarti di finale, in programma martedì prossimo con una avversaria ancora da definire - hanno segnato quattro reti. Gli azzurri, al terzo successo in altrettanti incontri, dominano la sfida prendendo il largo nelle due frazioni centrali. Dopo il 2 - 2 nel primo quarto, l'Italia ha preso il controllo della partita.