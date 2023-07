Mondiali | pallanuoto | è grande il Settebello con la Cina | ora i quarti di finale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Untravolgente con laaidi Fukuoka. E’ unache si impone nella rassegna iridata in Giappone. La Nazionale Italiana di Coach Campagna batte gli asiatici per 18-5 e ora si prepara ad affrontare la Serbia o il Giappone per idi. Torneranno in acqua il 25 luglio alle 10,30 italiane. “Siamo partiti contratti, forse un po’ affaticati; comunque dai due match precedenti. Poi ci siamo sciolti e abbiamo preso il controllo della partita. Ora avremo tre giorni per recuperare energie e studiare l’avversario, che dagli incroci potrebbe essere la Serbia. Non abbiamo paura di nessuno. Siamo qui per arrivare fino alla fine e sarà la prima delle tre battaglie finali” commenta Sandro Campagna Commissario tecnico del. Riporta ...

