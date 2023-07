Mondiali O’Pen Skiff | a Rimini vince l’ucraino Sviatoslav Yasnolobov

(Di venerdì 21 luglio 2023) Grande festa aper, portacolori del Club Nautico(CNR), che oggi pomeriggio ha regalato una medaglia d’oro mondiale al suo Paese e al club che lo ha adottato dal punto di vista sportivo.a 11 anni campione del mondoIn testa sin dall’inizio, l’undicenne biancorosso si è reso protagonista di una performance strepitosa nelle acque di casa, dove ha mantenuto il controllo della raggruppamento Under 12 con ampio margine (2-2-2-1-1-1-7-1-1-2-2-1-1-1 i suoi parziali). “Ha vinto la solidarietà prima ancora del talento atletico – le parole del Presidente CNR, Gianfranco Santolini – Siamo molto orgogliosi per questa medaglia, la vittoria di Sviat assume un ...

