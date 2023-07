Mondiali Fukuoka 2023 | semifinale 10m maschile oggi in tv | canale | orario e diretta streaming tuffi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tutto pronto per ladella piattaforma 10m individualedideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Archiviati i preliminari, la tensione si alza. Il penultimo atto della gara individuale dalla piattaforma mette infatti in palio ben 12 carte per i prossimi Giochi di Parigi 2024, che andranno ai dodici atleti capaci di conquistare la finale. Chi accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 8.30 italiane di venerdì 21 luglio al Prefectural Pool di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inladella piattaforma 10mdeidi ...

... GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO AQUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT2023: italiani in gara sabato 22 ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Nuova Zelanda , partita valevole per gli ottavi di finale di pallanuoto femminile deidi2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre di Carlo Silipo, sconfitte dalla Grecia nell'ultima sfida del girone C, ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT2023: risultati venerdì 21 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 2.00 Pallanuoto maschile - Gruppo C Ungheria - Argentina 2.00 - 5.30 ...

Tuffi, Lorenzo Marsaglia dai 3 metri ai Mondiali di Fukuoka Agenzia ANSA

Oggi, venerdì 21 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dota ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ad una nuova giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella qu ...