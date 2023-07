Mondiali Fukuoka 2023 | pallanuoto maschile | l’Italia batte la Cina 18-5 e chiude il girone a punteggio pieno

"Fare del nostro meglio e far divertire il nostro pubblico" è l'obiettivo della nazionale di nuoto guidata da Cesare Butini, che da domenica vuole essere protagonista aiper proseguire la striscia positiva del 2022. I 32 atleti, capitanati da Gregorio Paltrinieri, hanno sulle spalle i numeri da record della rassegna iridata di Budapest, conclusa con ...MASERADA SUL PIAVE - Barbara Pozzobon è campionessa del mondo nella 4x1.5 km in acque libere aidiin Giappone. La nuotatrice 29enne di Maserada sul Piave, ha vinto la medaglia d'oro al suo debutto nella staffetta mista assieme ai compagni di squadra Ginevra Taddeucci, Domenico ...Riccardo Giovannini e Andreas Larsen non vanno oltre le eliminatorie dalla piattaforma individuale aidi. I due azzurri chiudono al 31° e 33° posto rispettivamente con 325.25 e 322.30 punti. Per entrambi troppi errori per poter ambire alla semifinale a 18 in corso. In testa i cinesi ...(Adnkronos) - L'Italia batte la Cina per 18-5 in un match del Gruppo A del torneo di pallanuoto ai Mondiali di Fukuoka 2023. Gli azzurri, al terzo successo in altrettanti incontri, dominano la sfida ...Gli azzurri di Campagna vincono 18-5 e fanno en-plein nel girone, dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti. Ora attendono la vincente dello spareggio ...