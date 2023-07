Mondiali Fukuoka 2023 | nel nuoto artistico domina l’Asia | oro alla Cina | argento al Giappone Solo sesta l’Italia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Neidinella disciplina del, nella mattinata di venerdì, è andata in scena la finalissima con anche le nostre azzurre che hanno preso partegara. Il sogno azzurro coltivato nella semifinale di arrivare ad una medaglia, però, non è andato in porto per una prestazione non eccellente delle nostre azzurre. Il dominio nella pisdiè stato quello del continente asiatico, principe in questa tipologia di gara. Una performance incredibile e straordinaria da parte dellaha regalato alle asiatiche il gradino più alto del podio con un punteggio altissimo (nello specifico 329.1687). Al secondo posto si è piazzato ilche ha chiuso al secondo posto dopo un’ottima ...

Tre su tre e quarti di finale in cassaforte! La marcia del Settebello aidi pallanuoto in Giappone prosegue spedita, con gli azzurri che superano anche la Cina (18 - 5) nella terza gara del girone, chiudendo così la prima fase a punteggio pieno. Un match in ...L'Italia batte la Cina per 18 - 5 in un match del Gruppo A del torneo di pallanuoto aidi2023. Gli azzurri, al terzo successo in altrettanti incontri, dominano la sfida prendendo il largo nelle due frazioni centrali. Dopo il 2 - 2 nel primo quarto, l'Italia piazza un ...Chiara Pellacani ha chiuso al quinto posto la finale dai 3 metri aidi tuffi in corso amentre l'altra azzurra in gara, Elena Bertocchi, si è classificata 12/a. La medaglia d'oro è stata vinta ancora una volta da un'atleta della Cina, Yiwen Chen (359. ...

Cerruti: 'Questo è un gruppo giovane, pieno di entusiasmo e molto forte'.ROMA (ITALPRESS) - Le azzurre del nuoto sincronizzato hanno chiuso la ...È un Razzo a tre stadi quello che sta per tuffarsi a Fukuoka, Giappone, mondiali in acqua, specialità nuoto, la più mediatica e attesa. «Siamo una squadra ...