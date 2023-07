Mondiali Fukuoka 2023 | finale libero a squadre oggi in tv | canale | orario e diretta streaming nuoto artistico

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tutto pronto per ladeldideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. La squadra azzurra, dopo la medaglia d’argento nel programma tecnico, torna in acqua per provare a migliorarsi rispetto ai preliminari e chiudere in bellezza questa rassegna iridata. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di venerdì 21 luglio alla piscina Marine Messe Hall A di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inladeldeidi...

... GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO AQUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT2023: italiani in gara sabato 22 ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Nuova Zelanda , partita valevole per gli ottavi di finale di pallanuoto femminile deidi2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre di Carlo Silipo, sconfitte dalla Grecia nell'ultima sfida del girone C, ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT2023: risultati venerdì 21 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 2.00 Pallanuoto maschile - Gruppo C Ungheria - Argentina 2.00 - 5.30 ...

Oggi, venerdì 21 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dota ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ad una nuova giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella qu ...