Mondiali femminili | Spagna a mille | la Svizzera cinica piega le Filippine

Commenta per primo Un esordio sicuramente non banale per l'Italia femminile di Milena Bertolini , chiamata quantomeno a difendere i quarti di finale raggiunti quattro anni fa in Francia, dopo un ...I consigli del giorno 22 luglio 2023 sono dedicati alla prima giornata deie alla Liga Profesional Argentina Sabato 22 luglio si giocano le gare valide per la prima giornata deie per ila ventiseiesima giornata della Liga Profesional ...Commenta per primo L' Italia Femminil e scalda i motori in vista dell'esordio, lunedì 24 luglio alle ore 8 italiane, nel Mondiale contro l'Argentina. Le ragazze di Milena Bertolini arrivano alla ...

Mondiale femminile, l'arbitro consulta il Var e spiazza tutti: il motivo è assurdo Corriere dello Sport

Nigeria e Canada si fermano in equilibrio, il coraggio delle Filippine non basta a placare il cinismo della Svizzera mentre la Spagna delle meraviglie vince e (stra)convince: la Roja ha fame di trionf ...La partita Zambia D - Giappone D di Sabato 22 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 1° giornata dei Mondiali Femminile ...