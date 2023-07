Mondiali femminili | l' incredibile dato sui tiri in Spagna - Costarica

WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Si apre con il netto 3 - 0 sul Costa Rica il Mondiale della Spagna . La ' Roja ', allenata dal commissario tecnico Jorge Vilda , chiude la pratica nel primo tempo e nel ...L'Italia si avvicina all'esordio ai, lunedì 24 prossimo contro l'Argentina, con la squadra di Milena Bertolini che è data per favorita dagli esperti Sisal, 1,57 contro il 5,50 dell'Albiceleste mentre si scende a 4,25 ...La prima bufala è facilmente individuabile " e smontabile: aidi atletica paralimpica ...mondiale di atletica leggera " ha dichiarato che possono prendere parte alle competizioni...

Mondiale femminile, l'arbitro consulta il Var e spiazza tutti: il motivo è assurdo Corriere dello Sport

Nuova Zelanda, uomo uccide due persone a Auckland 20 luglio 2023 Un uomo armato ha ucciso due persone in un cantiere a Auckland, in Nuova Zelanda. Il killer ha iniziato a sparare nel sito di Queen… Le ...La 'Roja' ha surclassato le ragazze allenate da Amelia Valverde più di quanto non dica il 3-0 finale: ecco perché ...