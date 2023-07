Mondiali femminili 2023 | date | calendario | risultati e dove vederli

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tutte le informazioni sui, dallee gli orari italiani delle gare apoter vedere le partite in tv e streaming Dopo imaschili, conclusisi a dicembre 2022 con la vittoria dell’Argentina in finale sulla Francia, l’estatefra luglio e agosto offrirà agli appassionati anche i, 9ª edizione del Campionato del Mondo di calcio riservato a calciatrici donne. Il torneo sarà ospitato da Australia e Nuova Zelanda, e vede al via 32 Nazionali fra cui anche l’Italia del Ct. Milena Bertolini, che a differenza del suo pari ruolo nella squadra maschile, Roberto Mancini, è riuscita a portare le ragazze a giocarsi al trofeo. Le Azzurre per puntare al titolo ...

L'Italia si avvicina all'esordio ai, lunedì 24 prossimo contro l'Argentina, con la squadra di Milena Bertolini che è data per favorita dagli esperti Sisal, 1,57 contro il 5,50 dell'Albiceleste mentre si scende a 4,25 ...La prima bufala è facilmente individuabile " e smontabile: aidi atletica paralimpica ...mondiale di atletica leggera " ha dichiarato che possono prendere parte alle competizioni...La Spagna non delude all'esordio aidi calcio femminile. Le Furie Rosse hanno battuto 3 - 0 il Costa Rica e hanno conquistato i primi tre punti del girone C che vede in gara anche Giappone e Zambia. Al 21 l'autogol di Del Campo ...

Mondiale femminile, l'arbitro consulta il Var e spiazza tutti: il motivo è assurdo Corriere dello Sport

ROMA - Dopo quasi tre settimane di ambientamento dall'altra parte del mondo, la Nazionale femminile è pronta a scendere in campo per l'esordio al Mondiale che si gioca in Australia e Nuova Zelanda. Lu ...La Nazionale Italiana debutta alla Fifa Women's World Cup 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Le Azzurre in campo per dimostrare il loro valore e ...