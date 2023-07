Mondiali di Scherma a Milano | Vismara | “Siamo pronti | l’Italia è compatta”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 luglio 2023) Parola di Federico, spadista azzurro e vicecampione europeo individuale nella spada, ottavo nel ranking internazionale, presente al taglio del nastro dei Campionati del Mondo di, in programma dal 22 al 30 luglio a. "Gli obiettivi? Come Italia, la mission è sempre quella di cercare di vincere, anche se questo è uno sport non pronosticabile", ha spiegato. "Da lombardo e ancor prima da milanese – ha aggiunto – sarà sicuramente una grande emozione". (Ansa) (foto@Pagliaricci/TeamBizzi)