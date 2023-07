Mondiali di Atletica | la 4×100 azzurra a Grosseto per staccare il pass

(Di venerdì 21 luglio 2023)– Sono stati definiti i quartetti delle due staffetteazzurre in gara venerdì a, in concomitanza con la prima giornata dei Campionati Italiani Juniores. L’Italia schiererà in prima frazione Roberto Rigali, in seconda Filippo Tortu, in terza Lorenzo Patta e in quarta Samuele Ceccarelli. Della staffetta U23 faranno parte Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Lorenzo Simonelli. La prima gara è prevista alle 18.45, la seconda – qualora necessaria – alle 20.05, tutto in diretta streaming su www..tv. L’obiettivo, come noto, è migliorare il 38.38 del 7 maggio a Firenze, che al momento qualifica gli azzurri con il penultimo crono utile per idiLeggera a Budapest ma che non mette al riparo da eventuali sorprese entro la data ultima del 30 ...

... abbiamo perso i finanziamenti per 1,4 milioni di euro per ristrutturare la pista d'; abbiamo società costrette a far gareggiare in altre città delle competizioniorganizzate da loro ...Il ritorno in pista di Jacobs avverrà dunque in occasione deidi Budapest, a partire dalle batterie dei 100 metri in programma nella giornata di domenica 19 agosto. ' Avversari Verranno ...N on sarà in gara fino a sabato 19 agosto, giorno della batteria dei 100 deidi Budapest. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...Con grande dolore apprendiamo la scomparsa di Gustavo Pallicca, giudice di gara, scrittore, memoria storica competente e attenta dell’atletica italiana. Nato a Torino nel 1936, a seguito del ...In una recente intervista, Marcell Jacobs ha analizzato la propria forma fisica in vista dei prossimi Mondiali di atletica a Budapest.