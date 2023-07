Mondiali Canottaggio Under 23 | l’Italia conquista nove finali e sette semifinali

(Di venerdì 21 luglio 2023) Plovdiv – È un’Italia in grande spolvero quella che, sulle acque del Maritza River di Plovdiv aidi23, in Bulgaria, al termine della terza giornata di gare si appresta a disputare la prima giornata die l’ultima tornata di eliminatorie con 9 barcheste, 7 in semifinale e, delle dicianiscritte, solo tre nellene. Sono in finale, quindi, cinque barche femminili e quattro maschili, mentre affronteranno le semidi domani il singolo, il quattro senza, il quattro di coppia23; il singolo, il doppio pesi leggeri maschile; il singolo, il doppio pesi leggeri femminile. Domani con il via alle 9.48 (le 8.48 in Italia) si assegneranno le prime medaglie con in gara otto specialità: 4 ...

Giorgia Borriello ed Emanuele Meliani , ovvero due atleti della Canottieri Cavallini Calcinaia sono stati chiamati nuovamente a rappresentare l'Italia aidiUnder 23 che si svolgeranno dal 19 al 23 luglio prossimo a Plovdiv in Bulgaria. Dopo un lungo raduno selettivo che si è tenuto a Piediluco i due giovani della società remiera ...La Nazionale maggiore diè in raduno al centro remiero di Piediluco (in provincia di Terni). A pochi giorni dal ... La squadra è al lavoro in vista deidi qualificazione olimpica, in ...L'attesa è finita: iUnder 23 distanno per partire ed il ravennate Marco Prati è pronto a recitare un ruolo di prim'ordine. Sul campo di gara del Maritza River a Plovdiv, in Bulgaria, il giovane ...

Mondiali U23 - RECUPERI e SEMIFINALI 21 07 2023 canottaggio.org

PLOVDIV, 21 luglio 2023 – È un’Italia in grande spolvero quella che, sulle acque del Maritza River di Plovdiv, in Bulgaria, al termine della terza giornata di gare si appresta a disputare la prima gio ...Plovdiv – Al termine della seconda giornata di eliminatorie del Mondiale Under 23 di Canottaggio, in svolgimento a Plovdiv (Bulgaria), l’Italia avanza con una barca in finale: il quattro di coppia und ...