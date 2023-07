Mondiale femminile | l' arbitro consulta il Var e spiazza tutti | il motivo è assurdo

Ilin corso in Australia e Nuova Zelanda ha subito offerto una situazione molto particolare. La partita tra la squadra della Nuova Zelanda e quella della Norvegia , conclusa con un ...La Spagna e più precisamente AS si focalizza invece sulal via, con la Spagna a caccia del trionfo.Un errore pesante, che costa due punti ma anche un record: la 40enne capitana canadese sarebbe diventata infatti la prima giocatrice a segnare in sei edizioni diverse del. Il Canada, ...

Paura al Mondiale femminile, sparatoria ad Auckland: i dettagli Corriere dello Sport

Durante la partita tra Norvegia e Nuova Zelanda è stato decisamente singollare il comportamento del direttore di gara Yoshimi Yamashita ...Giovinette - Le calciatrici che sfidarono il Duce, di Federica Seneghini con un saggio di Marco Giani – Ed. Solferino, 2020 – pp. 332 - €16,50. Recensione di Adriana Spera ...