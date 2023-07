Mondiale femminile | Italia | l'esordio è in discesa A 1 | 55 la vittoria delle Azzurre contro l'Argentina

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo quasi tre settimane di ambientamento dall'altra parte del mondo, la Nazionaleè pronta a scendere in campo per l'...

Commenta per primo Dopo quasi tre settimane di ambientamento dall'altra parte del mondo, la Nazionaleè pronta a scendere in campo per l'esordio alche si gioca in Australia e Nuova Zelanda. Lunedì alle 8.00 (ora italiana) ad Auckland le Azzurre affrontano l'Argentina nel primo dei ...Stati Uniti: le star del calcio. Dall'altra parte dell'Oceano (rispetto a noi), il calcio ... Ma quando si parla di calcio negli Stati Uniti si parla alcon una delle squadre più ...... in cui Gillette e le calciatrici della Nazionalesfideranno tutti i papà d'Italia a ... in occasione dell'ultima gara amichevole delle Azzurre prima del. Anche dopo i Mondiali, ...

Mondiale femminile, l'arbitro consulta il Var e spiazza tutti: il motivo è assurdo Corriere dello Sport

Pronostici Italia-Argentina 24 luglio 2023, esordio per le azzurre di Milena Bertolini ai mondiali di calcio femminili.(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Al contrario di quanto avviene nel calcio maschile, dove il coming out del giocatore del Cagliari Jakub Jankto fa ancora discutere, in quello femminile certi discorsi sono da..