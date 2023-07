Mondiale calcio femminile 2023 | Canada-Nigeria finisce 0-0

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Debutto con pareggio per ilai Mondiali diospitati da Australia e Nuova Zelanda, al Melbourne Rectangular Stadium le nordamericane non vanno oltre lo 0-0 contro lacon un rigore fallito dal capitano Christine Sinclair al 50?. Il, oro olimpico a Tokyo, è tra i favoriti per la vittoria finale. Inizia invece col piede giusto l’avventura della Svizzera, le elvetiche si impongono 2-0 contro le Filippine. A decidere la sfida disputata al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, in Nuova Zelanda, il rigore allo scadere del primo tempo di Ramona Bachmann e il raddoppio al 64? di Seraina Piubel. La Svizzera sale così in vetta al gruppo A affiancando la Nuova Zelanda vittoriosa ieri 1-0 sulla Norvegia. seriea24.it: Notizie dal ...

... molti soldi a disposizione ( non avendo partecipato attivamente alla 1° guerra) e uno ...è noto a tutti come uno dei paesi più ricchi al mondo e con un piede e mezzo nel mondo del. ...La Nazionale rossocrociata non ha sbagliato il debutto. Ecco le note date dalla redazione alle ragazze messe in campo da Inka Grings contro le Filippine. Alla sua 106esima partita con la Nazionale lascia gli avversari in bianco, anche se bisogna ...Lo ha detto la centrocampista azzurra Manuela Giugliano dal ritiro di Auckland in Nuova Zelanda, dove la Nazionale femminile sta preparando il proprio debutto nelin programma lunedì ...

Al contrario di quanto avviene nel calcio maschile, dove l'outing del giocatore del Cagliari Jakub Jankto fa ancora discutere, in quello femminile ...La Nazionale Italiana debutta alla Fifa Women's World Cup 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Le Azzurre in campo per dimostrare il loro valore e ...