Mondiale calcio femminile 2023 | Canada-Nigeria finisce 0-0

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Debutto con pareggio per ilai Mondiali diospitati da Australia e Nuova Zelanda, al Melbourne Rectangular Stadium le nordamericane non vanno oltre lo 0-0 contro lacon un rigore fallito dal capitano Christine Sinclair al 50'. Il, oro olimpico a Tokyo, è tra i favoriti per la vittoria finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

