Molde vs Sarpsborg 08 – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ilpunta alla quarta vittoria consecutiva quando sabato 22 luglio accoglierà il08 all’Aker Stadion nel 15° turno della Eliteserien norvegese 2023. Nel frattempo, la squadra in trasferta punta a evitare la quarta sconfitta consecutiva e a rimettere in carreggiata la propria campagna di campionato. Il calcio di inizio divs08 è previsto alle 18 Anteprima della partitavs08 a che punto sono le due squadreIlha avuto troppa qualità per il Valerenga e ha ottenuto un’enfatica vittoria per 4-0 quando le due squadre si sono affrontate sabato all’Intility Arena. Gli uomini di Erling Moe hanno rotto gli indugi grazie a Eric Kitolano, poi le reti di Kristoffer Haugen e Kristian ...