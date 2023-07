Moda | sulle passerelle sfila anche la tecnologia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il mondo dellacambia in continuazione. I nuovi “trend” hanno vita breve e gli stilisti devono essere pronti ad adattare i loro marchi ai gusti del momento, in una perenne evoluzione dello stile. L’altanon fa eccezione, visto che nella settimana della “haute couture” di Parigi sono state sperimentate nuove tecniche, cambiamenti nella manipolazioni del tessuto ete in luoghi inimmaginabili. Dopo l’apertura della settimana – affidata come da tradizione alla formidabileta di Schiapparelli – il 9 luglio è stato il turno di Dolce & Gabbana ad Alberobello (Puglia), dove la bellezza degli abiti si è mossa di pari passo alla bellezza del luogo, ora patrimonio Unesco dell’umanità. I due stilisti hanno dato vita a una collezione volta a celebrare l’artigianalità del luogo; prendendo ispirazione ...

Lo stesso discorso si può fare anche con i body monospalla , anch'essi gettonatissimi ... ma non trascuriamo un ulteriore fattore fondamentale che oggi va molto di, cioè la ... In più, oltre al sostegno degli enti sottolineato in precedenza, possiamo contarecollaborazioni di ...

Barbie e l'influenza sulla moda: il fenomeno spiegato bene Elle

È flip flop mania. le ciabatte infradito di sempre si riscoprono tendenza di stagione, proponendo look alla moda facilissimi da replicare.Da quelli al ginocchio, che sono sicuramente il modello di tendenza della stagione, ai medi, amati anche dalle Principesse. Dai corti, per le giornate off-duty, ai cortissimi, da indossare (solo) in v ...