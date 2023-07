Moby nuovo ‘Front jersey sponsor’ del Cagliari | firma a bordo della Moby Fantasy

Ed è stata anche l'occasione per siglare un'intesa con unsponsor. La compagine rossoblù ha ... È stato intanto firmato questa mattina a Olbia, a bordo del traghettoFantasy, l'accordo di ...... ha annunciato unsponsor per la squadra rossoblù Di seguito il comunicato del Cagliari. COMUNICATO - È stato firmato questa mattina, a bordo del traghettoFantasy, l'accordo di ...Il logo disarà nella maglia del Cagliari per due anni. Il gruppo diventa sponsor rossoblù e oggi l'accordo è stato formalizzato a Olbia a bordo deltraghettoFantasy. La partnership è stata siglata da Tommaso Giulini e l'amministratore delegato della compagnia, Achille Onorato. 'La partnership con- queste le parole di Giulini - ...

Moby nuovo "Front Jersey Sponsor" Cagliari Calcio

Olbia – Non è una semplice trasferta. Il tour in Gallura si è trasformato per il Cagliari, impegnato nel ritiro precampionato, in una festa. Ed è stata anche l’occasione per siglare un’intesa con un n ...Il logo di Moby sarà nella maglia del Cagliari per due anni. Il gruppo diventa sponsor rossoblù e oggi l’accordo è stato formalizzato a Olbia a bordo del nuovo traghetto Moby Fantasy. La partnership è ...