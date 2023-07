Miss Italia | Luxuria attacca la Mirigliani | «Assurdo non far partecipare i transgender»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Continua lo scontro sul più famoso concorso di bellezza. La tradizione non si tocca. Masale sulle barricate. Ela patron diper il “no” alla partecipazione deialla gara. «Io sono favorevole alle pari opportunità», dice all’Adnkronos. «Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza. Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione aunche ha ultimato la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti».e l’aneddoto su Patrizia«Perché, se uno ha compiuto la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti, deve presentare il certificato di nascita? Bisognerebbe ...

...- Due cascinesi e una calcinaiola hanno ottenuto i primi tre posti nelle selezioni di "Mamma ... una malattia cronica, progressiva e invalidante ancora poco conosciuta, che incolpisce quasi ...Patrizia Mirigliani: "Transgender aIl mio regolamento non lo consente" "Ritengo che debbano essere nate donne" ha detto la patron del concorso a Rtl 102.5. Il commento di Luxuria: "Fuori dal tempo" di Concetta Desando M ...L'onda è arrivata sulle nostre coste e così Patrizia Mirigliani, la titolare dello storico concorso di bellezza,, torneo in vigore dal millenovecentotrentanove quando non essendo ...Patrizia Mirigliani si è detta contraria ad aprire le porte di Miss Italia alle donne trans. Sulla questione si è espressa Vladimir Luxuria.Patrizia Mirigliani è ferma sulla sua decisione, non vuole che a concorrere per Miss Italia ci siano donne transgender. Sulla questione è voluta intervenire anche Vladimir Luxurya che ha detto la sua ...