Milano | Vendola | ' La Russa dovrebbe dimettersi per decenza'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Ignazio Laè il presidente del Senato, purtroppo per noi, non può fare il processo domestico a suo figlio e assolverlo.per!". Lo ha detto Nichia In Onda su La7 parlando del caso che vede coinvolto il figlio del presidente del Senato, indagato e accusato di molestie da una 22enne. "L'alibi del 'basta col politicamente corretto' ha dentro di sé la ferocia del sessismo. Le parole del papà del dj sono gravi quanto quelle del presidente del Senato, a tutela di un figlio di papà. Parole pronunciate in un'Italia in cui ogni settimana ci sono tre femminicidi", continua l'ex leader della sinistra che poi conclude dicendo che "stupisce che Meloni sia in grado di mettersi nei panni del padre del presunto stupratore, e non della mamma della ...