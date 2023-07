Milano | tromba d' aria tra Cernusco sul Naviglio e Gessate VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 21 luglio 2023) Unad'si è formata questa mattina asul, alle porte di. Il fenomeno atmosferico ha interessato anche la zona di Gorgonzola e, a est del capoluogo. Lad'ha divelto alcune piante e scoperchiato tetti, per fortuna senza ferire persone (a Verona invece, purtroppo, un uomo è stato colpito da un fulmine mentre passeggiava in centro). I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere detriti e rami sulle carreggiate ma non ci sono state interruzioni alla circolazione. I danni sul territorio non sembrano essere gravi (FOTO).