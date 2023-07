Milano | rogo Rsa | in Duomo i funerali delle vittime - Arcivescovo Delpini | Disgrazia incomprensibile

... nella sua austera solennità, non è una specie di patetico gesto di risarcimento per una disgrazia troppo incomprensibile', ha detto l'arcivescovo di, Mario Delpini, durante i funerali. '..."Questa celebrazione, nella sua austera solennità, non è una specie di patetico gesto di risarcimento per una disgrazia troppo incomprensibile". Lo ha detto l'arcivescovo di, Mario Delpini, durante i funerali delle 6 vittime dell'incendio della Rsa: "Piuttosto è l'incontro drammatico tra la pietà commossa e l'impotenza insuperabile della città e la Parola che parla ......dell'omelia dell'arcivescovo di, monsignore Mario Delpini, durante le esequie di Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Garzia, Loredana Labate e Nadia Rossi, le sei vittime del...Milano, 21 lug. (Adnkronos) - "Questa celebrazione, nella sua austera solennità, non è una specie di patetico gesto di risarcimento per una disgrazia troppo incomprensibile. Piuttosto è l'incontro dra ...Iniziati nel Duomo di Milano i funerali dei sei anziani morti nel rogo della Rsa Casa per Coniugi lo scorso 7 luglio: Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Maria Garzia, Loredana Labate e ...