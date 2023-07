Milan | Theo Hernandez presente al concerto di Ozuna a Milano | News

(Di venerdì 21 luglio 2023), terzino del, ha postato sui propri social una foto in compagnia del rapper, in

... potrebbe spuntarla il Fulham Comincia a prendere forma il mercato in uscita del, anche per ... terzino sinistro con il compito ben poco agevole di sostituire un insostituibile quale...... dalle tinte creative del difensore delHernandez, all'iconico taglio dell'attaccante dell'Inter Lautaro, fino agli hair style stravaganti di Pogba. Ma anche i tagli più cool come quello ...... dalle tinte creative del difensore delHernandez, all'iconico taglio dell'attaccante dell'Inter Lautaro, fino agli hair style stravaganti di Pogba. Ma anche i tagli più cool come quello ...

Milan, spunta un nuovo nome come vice-Theo: i rossoneri possono riportare in Italia Calafiori TUTTO mercato WEB

Uno dei calciatori che non prenderà parte alla trasferta americana è pronto a fare le valigie. Addio al Milan per Ballo-TOure ...Come vice Theo Hernandez, la dirigenza del Milan ha pensato ad un giovane proveniente dal settore giovanile della Roma: Calafiori ...