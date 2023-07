Milan | Pobega convince

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tommasonon ha voluto ascoltare, così come il, nessuna proposta perché convinto di potersi imporre in rossonero....

Ilsi impone 7 - 0 nel test amichevole contro la Lumezzane, formazione neopromossa in Serie C, nella prima uscita stagionale della squadra allenata da Stefano Pioli. Doppiette die Colombo, ...Dopo appena 5 minuti,ha aperto le marcature per ilcon una conclusione precisa su assist di Pulisic. Il centrocampista si è ripetuto all'17', raddoppiando il vantaggio della sua squadra ...... Tomori, Kalulu, Florenzi, Calabria, Theo, Gabbia, Simic, Thiaw, Bartesaghi, Krunic, Loftus,,...

L' Atalanta ha invece battuto 11-0 la Rappresentativa Val Seriana, una mista di formazioni bergamasche dei campionati di Eccellenza e Promozione lombarda, nel secondo test in ritiro al centro sportivo ...