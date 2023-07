Milan-Lumezzane 7-0 | Pulisic show nel primo test a Milanello

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un palo e due assist per Christianduranteamichevole della stagione 2023-2024, terminato 7-0. Il punto

Commenta per primo Cristian Pulisic ha giocato un'ottima partita contro il. Questo il commento dell'americano sul proprio profilo Instagram: 'Grande prima settimana a Milano! Ci vediamo presto in America'....il, nessuna proposta perché convinto di potersi imporre in rossonero. Ancora di più con il passaggio al 4 - 3 - 3: un modulo che potrebbe esaltare le sue qualità. E la doppietta al...Pari della Fiorentina con il Parma TUTTE LE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE 20 DI A7 - 0 Marcatori : 5' e 17' Pobega, 17' Messias, 20' e 56' Colombo, 65' rig. Romero, 67' Zeroli ATALANTA - ...

Milan, buona la prima: doppiette di Pobega e Colombo, 7-0 al Lumezzane | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Milan, la sgambata contro il Lumezzane e' stata illuminata dalle doppiette di Pobega e Colombo. Due nomi al centro del mercato rossonero.Oggi il Milan decollerà da Malpensa in direzione Los Angeles per dare ufficialmente inizio alla sua tournée negli Stati Uniti, durante la quale sarà impegnato in tre amichevoli di lusso con Real Madri ...