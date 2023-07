Milan | colpo a sorpresa | è fatta per Okafor

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ilha trovato un accordo con il Red Bull Salisburgo per il trasferimento di Noah. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilavrebbe chiuso per l'arrivo di Noahdal Red Bull Salisburgo. L'attaccante potrebbe essere in Italia già nella giornata di domani per le visite mediche. Il club rossonero ha battuto la concorrenza di molti altri club come la Juve e la Lazio che erano da tempo interessate al calciatore.