Migranti | primo successo del Piano Mattei | così Meloni raccoglie i frutti del duro lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Patrick Zaki è libero. I giudici egiziani martedì lo avevano condannato a 36 mesi di carcere, 22 dei quali già scontati, e il presidente Al Sisi ieri lo ha graziato. La sua era una condanna politica, è stato accusato e riconosciuto colpevole di aver fatto propaganda contro il regime. In teoria la vicenda avrebbe dovuto svolgersi interamente dentro i confini mediatici, giudiziari e politici egiziani, visto che il solo legame di Zaki con l'Italia è di aver studiato per qualche tempo a Bologna e di essere andato allo stadio a tifare per i rossoblù. Sennonché Zaki è un giovane molto in gamba e, quando ha visto la mala parata, ha capito che avrebbe avuto molte più speranze affidandosi all'Italia piuttosto che al suo Paese natale, dove a nessuno, tranne ai parenti, importa nulla di lui. Si è dichiarato di sinistra e subito da quella parte è nata una mobilitazione per aiutarlo. La sua ...