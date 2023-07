Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi | la macarena nella crioterapia a -90 gradi fa impazzire il web

(Di venerdì 21 luglio 2023)sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e al suo compagno Goffredo Cerza e all'amico della coppia,. In questi...

... tale accusa non ha il minimo fondamento dato che, appunto, il bimbo nel video (del quale viene oscurato il viso) altro non è che il piccolo Cesare Augusto , l'amore di nonnae ...... Michaela Jaé Rodriguez, Matt Czuchry, Annabelle Dexter - Jones, Kim Kardashian, per Halloween si traveste da Mystica degli X - Men Ultimo Aggiornamento 21/07/23 Fotogallery -nonna ...Tommaso Zorzi continua ad essere uno zio modello nella sua vacanza insieme ad Aurora Ramazzotti e al piccolo Cesare. Il numeroso gruppo vacanze, composto anche da nonnae le sorelline della Ramazzotti, sta trascorrendo qualche giorno in vacanza in Sardegna e tutti si danno molto da fare per accudire il piccolo Cesare, compreso Tommaso, che da sempre si è ...

Michelle Hunziker nonna sexy in vacanza in Sardegna TGCOM

Tommaso Zorzi viene duramente attaccato dagli haters dopo aver cullato il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti. Ecco perché.Una Instagram story con in braccio il piccolo Cesare ha scatenato gli hater contro l’influencer e conduttore milanese. Ecco perché.