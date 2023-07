Mia lettera contro persecuzione papà Così Marina Berlusconi difende la memoria del Cav

Le tasse sull'eredità di Berlusconi Stangata per Fascina, sorridono i figli 'In questi giorni gli organi di informazione hanno ampiamente parlato dellainviata al 'Giornale', la cui ..."In questi giorni gli organi di informazione hanno ampiamente parlato dellainviata al Giornale , la cui unica motivazione era quella di denunciare, innanzitutto come figlia, la ...La nota: "Tutto il resto sono strumentalizzazioni fuori dalla realtà" "In questi giorni gli organi di informazione hanno ampiamente parlato dellainviata al Giornale, la cui unica motivazione era quella di denunciare, 'innanzitutto come figlia', la persecuzione giudiziaria subita da mio padre e il tentativo di operare su di lui una ...

Marina Berlusconi: «Massimo rispetto e stima per Meloni. La mia lettera Contro la persecuzione di mio padre» leggo.it

Marina Berlusconi fa chiarezza dopo le polemiche scaturite dal contenuto di una sua lettera pubblicata dal Giornale. In una dichiarazione resa alla stampa la presidente di Fininvest ...Marina Berlusconi replica alle polemiche dopo la lettera inviata al Giornale. "Massimo rispetto e stima per Giorgia Meloni" ...